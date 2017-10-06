Астронавты НАСА отремонтировали манипулятор МКС в открытом космосе

Астронавты НАСА Рэндольф Брезник и Марк Томас Ванде Хей в четверг покинули борт МКС, чтобы выполнить ремонт оборудования снаружи. Выход в открытый космос начался в 15 часов по московскому времени.

Астронавты заменили один из механизмов передвижной обслуживающей системы Canadaarm2. Этот робототехнический комплекс перемещает оборудование и материалы в пределах станции и помогает космонавтам работать в открытом космосе.

Помимо ремонта Canadaarm2, астронавты также выполнили некоторые другие работы и подготовили ротационный соединитель гибкого шланга для будущего использования. С поставленными задачами Брезник и Ванде Хей справились за шесть с половиной часов.

Для Рэндольфа Брезника это был третий выход в открытый космос, для его напарника – первый.

В следующий раз оба астронавты покинут борт МКС 10 октября. А 18 числа в открытый космос вместе с Брезником выйдет Джозеф Акаба. В эти два дня астронавтам предстоит смазать новый механизм системы Canadaarm2. Они также заменят камеры на левой стороне фермы станции и на правой стороне лаборатории Destiny, принадлежащей США.

В состав экипажа долговременной экспедиции МКС-53 также входят два российских космонавта Сергей Рязанский и Александр Мисуркин и астронавт Европейского космического агентства Паоло Несполи.