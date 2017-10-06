Нобелевскую премию мира вручат антиядерной организации ICAN

Международная кампания за уничтожение ядерного оружия (ICAN) в этом году стала лауреатом Нобелевской премии мира. Организация базируется в Женеве. Одно из главных её достижений – принятие договора о запрещении ядерного оружия. Для подписания он был открыт 20 сентября этого года на сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

ICAN была одним из инициаторов переговоров.

[Берит Рейсс-Андерсен, глава Норвежского Нобелевского комитета]:

«Организация получает награду за работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого использования ядерного оружия, а также за прорыв в подписании договора о запрете такого оружия».

Организация ICAN достаточно молодая. Была создана в 2007 году. Сама себя она называет содружеством неправительственных организаций из более чем 100 стран мира.

[Беатрис Фин, исполнительный директор ICAN]:

«Мы очень усердно работаем, чтобы запретить ядерное оружие. Пока нет договора, который бы его запрещал. А мы пытаемся перевернуть сознание людей. В течение 70 лет люди рассматривали ядерное оружие как гарант безопасности. А мы пытаемся изменить эти представления».

Лауреата этой премии ежегодно выбирает не Шведская королевская академия, а Норвежский Нобелевский комитет в Осло, состоящий из пяти человек. Его членов, в свою очередь, утверждает норвежский парламент.

По правилам, список всех номинантов Нобелевской премии мира не разглашается. С ним можно будет ознакомиться только через 50 лет.