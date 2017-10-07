В Венеции отреставрируют 500-летнее здание Старых Прокураций

Площадь Святого Марка – одна из главных достопримечательностей Венеции. Уже скоро туристы смогут прогуляться не только по ней, но также зайти в старинное здание Старых Прокураций. 500-летний дом собираются отреставрировать и открыть для посетителей.

Работы будут внутренними. После их завершения в здании разместят организации, которые оказывают помощь беженцам, малоимущим семьям и родителям с больными новорождёнными детьми.

[Филипп Доннет, директор компании Generali]:

«То есть мы изменим предназначение здания Старых Прокураций. Здесь не будут заниматься бизнесом, а только – гуманитарной помощью, и это не связано с туризмом».

Инициатива принадлежит итальянской страховой компании Generali. Её офис в здании Старых Прокураций работает с 1832 года.

Ремонт пройдёт на четырёх этажах. Специалистам предстоит отреставрировать помещения общей площадью 11 000 квадратных метров.

При этом замысел архитекторов, строивших дом около 500 лет назад, постараются не изменять. В то же время помещения хотят сделать удобными для работы организаций.

Отреставрируют и Королевский сад, который когда-то принадлежал Елизавете Баварской. Он расположен на берегу канала Джудекка. Полностью переделывать сад не будут – слишком дорого. Здесь лишь посадят новые деревья и другие растения.

Отреставрируют и мост, который соединяет Королевский сад и площадь Святого Марка.

[Паоло Пейроне, садовник и архитектор]:

«По нему можно будет попасть из сада в город. Это великолепно, мост будет подниматься, чтобы пропускать лодки, потом опускаться. Большую часть времени он будет опущен. Но раньше его использовали как возможность отделить сад от дома и наоборот».

Реставрационные работы планируют завершить к 2020 году.