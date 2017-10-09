Ураган «Нейт» ударил по США

Очередной ураган обрушился на побережье США. «Нейт» оказался не таким разрушительным, как его предшественницы «Ирма» и «Мария». Ему присвоили первую категорию.

В штате Миссисипи ущерб от «Нейта» оценили как минимальный. Однако людей всё же эвакуировали, в том числе – в штатах Луизиана, Алабама и Флорида.

Это город Билокси в Миссисипи. Стихия ударила по нему сильными ливнями и ветром в ночь на воскресенье. Некоторые районы затопило, но на следующий день вода ушла, и жители приступили к уборке.

[Шелли Шрафф, местная жительница]:

«Мы, в основном, всё проспали. У нас свет не отключали, что очень хорошо. Так что сегодня нужно просто немного прибраться, и всё опять будет нормально». [Брайан Роуз, пожарный]:

«У нас здесь свет отключали часов на 8. Мы включали генератор. В остальном мы вроде не пострадали».

С другими регионами «Нейт» обошёлся жёстче. Ранее в Центральной Америке его жертвами стали не менее 25 человек. Пострадали Никарагуа, Коста-Рика и Гондурас. Там ураган вызвал наводнения и оползни, и ещё больше разрушил инфраструктуру и дома, которые за последние два месяца и так значительно пострадали от предыдущих ураганов.

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