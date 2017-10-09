Тысячи австралийцев протестуют против добычи угля в Квинсленде

По Австралии прокатилась волна протестов против индийского горнодобывающего гиганта Adani Enterprises. Компания уже несколько лет планирует начать разработку новой угольной шахты Кармайкл в штате Квинсленд. До сих пор это откладывалось из-за финансовых и экологических вопросов.

На сиднейском пляже более 1000 человек сформировали слова #STOP ADANI. Под таким лозунгом в стране проходит движение активистов. Они организовали 45 протестов в один день.

[Джефф Коузинс, глава Фонда защиты окружающей среды Австралии]:

«Результат новых опросов показывает, что более половины всех австралийцев не хотят разработки этой шахты».

Активисты заявляют: добыча угля в Квинсленде нанесёт вред экологии Большого Барьерноого рифа и всей планеты.

Кроме того, критики ссылаются на то, что конгломерат Adani Group, в которую входит компания Adani Enterprises, нарушал экологические нормы даже в собственной стране. Сотрудники индийского Министерства окружающей среды выяснили, что Adani вырубала мангровые деревья и уничтожала речные системы в порту Мандра.

Adani Group была основана три десятилетия назад. Штаб-квартира расположена в Ахмадабаде. Деятельность группы компаний охватывает энергетический, горнодобывающий и сельскохозяйственный секторы, а также – логистику и другие виды бизнеса.

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