09 октября 2017
Телеканал NTD

Праздник в Баварии: коров отгоняют с лугов в зимний хлев

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В Баварии наступило время праздника «Альматриб». Это значит, что упитанных бурёнок пора загонять в зимние стойла. Всё лето они мирно паслись на альпийских высокогорных лугах и исправно давали молоко.

[Штефан Реш, фермер]:
«Провести там лето – что для коров может быть лучше. И насколько им нравится подниматься в горы весной, настолько же нравится и возвращаться домой. Они съели здесь уже много травы, и солнце не так греет. А дома их ждёт много еды и весь день солнце».

Коровам предстоит отправиться в городок Шёнау-ам-Кёнигсзе – на другую сторону озера. Раньше их гнали вокруг водоёма по узенькой тропинке, а теперь переправляют на самодельной барже.

У пристани уже ждут зрители. Здесь собираются и местные жители, и туристы. Коров искусно украшают венками и колокольчиками и торжественно проводят по улочкам городка, чтобы все могли полюбоваться на этих кормилиц. Затем бурёнки отправятся на фермы своих владельцев.

Традиция отгонять скот на альпийские луга существует в Австрии и Германии уже много лет. Событие, когда коров гонят в горы, называется «Альмауфтриб». Однако празднуют именно «Альматриб» – возвращение бурёнок в зимние стойла.
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