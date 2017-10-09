09 октября 2017
Телеканал NTD

Саудовские женщины устремились на автошоу выбирать машины

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В Эр-Рияде проходит автошоу. На стендах – роскошные автомобили. И впервые здесь много женщин. В сентябре король Саудовской Аравии разрешил им водить машины. Теперь представительницы прекрасного пола горят желанием выбрать себе лучшие авто.

[посетительница автосалона]:
«Я выберу подходящую машину. Обойду все секции автосалона, чтобы узнать от представителей брендов о самом лучшем автомобиле. Компании предлагают много всего».

[посетительница автосалона]:
«Я хочу увидеть самые последние модели. Теперь, когда женщинам разрешили водить, они очень хотят узнать о новинках».

Представители автомобильных компаний стараются угодить будущим покупательницам.

[Хассан Аль-Доссари, менеджер по продажам]:
«Конечно, мы воспользовались тем, что сюда пришли женщины. Выслушали их вопросы, просьбы и мнения, узнали какого типа, цвета, формы и размера автомобиль они хотят. Мы всё учли».

[посетительница автосалона]:
«Я очень взволнована. Здесь так здорово. Все очень дружелюбны, поэтому мне будет несложно подобрать машину. Я очень рада, что нам разрешили водить, с нетерпением жду поездки».

Саудовская Аравия – единственная страна в мире, где женщинам было запрещено водить машину. Право на это активистки отстаивали более четверти века. Они подавали прошения королю, размещали в соцсетях видеосюжеты о том, как сами водят автомобиль. За это их часто преследовали.

Теперь же указу короля рады не только сами женщины, но и бизнесмены.

[Салах Аль-Обатхани, представитель автомобильной компании]:
«Мы, и правда, рады этому решению как в плане общественной жизни, так и в плане бизнеса. Что касается последнего, то возрастут продажи автомобилей, а также аксессуаров, поднимется доход в сфере сервисного обслуживания».

Закон, позволяющий женщинам водить автомобиль, должен вступить в силу в июне следующего года.
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