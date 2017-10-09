Выставка красоты в Лондоне: естественность – новый тренд

Если дело касается трендов в сфере красоты, то в центре внимания обычно оказываются глаза. На тематическом шоу в Лондоне накладные ресницы остаются трендом сезона. Но их должно быть не слишком много.

Эксперты говорят: зимой будут популярны приглушённые цвета. Суть образа – естественность, как будто вы только что проснулись и никакой косметики не использовали.

[Оливия Кокс, бьюти-блогер]:

«Цвет уже не такой насыщенный, мы отказались от серьёзного контурирования, всё стало более естественно. Мы видим, что ресницы и брови выглядят натуральнее, забудьте об HD-бровях, жирных ресницах. Ну если только в этом не заключается суть вашего образа».

Оливия Кокс – бьюти-блогер. По её словам, новые веяния вовсе не означают, что теперь можно расслабиться и не уделять макияжу внимания.

[Оливия Кокс, бьюти-блогер]:

«Если вы знаете толк в красоте, если следуете трендам, то вы останетесь собой, но при этом будете выглядеть безупречно».

Актуальна конечно и стройная фигура. В последние годы с развитием технологий в салонах начали предлагать радиочастотный термолифтинг или, например, криолиполиз, цель которого – уничтожить жировые клетки путём замораживания. Также жир разбивают ультразвуком.

Но теперь компании пошли дальше. Они предлагают все эти процедуры в одном пакете услуг. Обещают помочь клиенткам избавиться от лишнего подкожного жира и целлюлита.

[Натали Дейвис, сотрудница косметологического салона]:

«Изменения наступят и при использовании одной из технологий, например, кавитационного радиочастотного термолифтинга или ударно-волновой терапии, которые призваны устранить жир. Вы почувствуете эффект уже от первой процедуры, но результат будет лучше с течением времени. С каждой неделей эффект будет ощущаться сильнее».

Кроме того, в этом году уделяют внимание витаминам и другим добавкам. Суть в том, что здоровый вид напрямую зависит от здоровья тела.

[Давина Кумал, сотрудница Института антистарения]:

«Технологии стали доступны дома. Времени ходить по салонам не всегда хватает, но заботиться о коже нужно. Нельзя ожидать, что она естественно будет сияющей, надо за ней ухаживать».

Конечно, новые тренды ещё не говорят о том, что все будут выглядеть естественно. Многие по-прежнему остаются верны своему яркому образу.

Короткая ссылка на эту страницу: