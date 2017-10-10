«Больница Мишки Тедди»: как австралийских детей знакомят с медициной?

[участница курсов]:

«Я сделала укол своей игрушке». [участник курсов]:

«Мы наклеили ему пластырь и забинтовали».

В этой австралийской больнице – день мягких игрушек. Но это не просто забава, а настоящие медицинские курсы для малышей. Здесь ребятишкам рассказывают о том, какие недуги бывают у людей, и как их лечат. Ну а в роли пациентов выступают игрушечные медвежата, Микки-Маусы и лягушата.

Курсы для детей проводят студенты-медики Университета Тасмании. Их проект называется «Больница Мишки Тедди».

[Кэтрин Монтгомери, директор колледжа]:

«Лучшего всего дети учатся во время игры. Поэтому сегодня они разыграют короткие сценки, возьмут всё это на заметку и всегда будут помнить о том, что узнали».

Студенты показывают малышам, как делать искусственное дыхание и накладывать повязки. Рассказывают, что такое рентген и компьютерная томография. Ну и, конечно же, объясняют, как беречь здоровье.

[участник курсов]:

«Нам нужно найти у него в животике то, что ему нельзя было есть. А нельзя есть воздушные шарики».

Пользу от занятий получают и дети, и будущие медики.

[Зоэ Додж, студентка]:

«Мы учимся общаться с маленькими пациентами. Возможно, в будущем это станет обязательной дисциплиной медицинского образования».

Ну а ребятишки также учатся тому, как объяснять, что и где у них болит. Это поможет врачам оказывать своевременную квалифицированную помощь маленьким пациентам.

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