«Больница Мишки Тедди»: как австралийских детей знакомят с медициной?

[участница курсов]:
«Я сделала укол своей игрушке».
[участник курсов]:
«Мы наклеили ему пластырь и забинтовали».
Курсы для детей проводят студенты-медики Университета Тасмании. Их проект называется «Больница Мишки Тедди».
[Кэтрин Монтгомери, директор колледжа]:
«Лучшего всего дети учатся во время игры. Поэтому сегодня они разыграют короткие сценки, возьмут всё это на заметку и всегда будут помнить о том, что узнали».
Студенты показывают малышам, как делать искусственное дыхание и накладывать повязки. Рассказывают, что такое рентген и компьютерная томография. Ну и, конечно же, объясняют, как беречь здоровье.
[участник курсов]:
«Нам нужно найти у него в животике то, что ему нельзя было есть. А нельзя есть воздушные шарики».
Пользу от занятий получают и дети, и будущие медики.
[Зоэ Додж, студентка]:
«Мы учимся общаться с маленькими пациентами. Возможно, в будущем это станет обязательной дисциплиной медицинского образования».
Ну а ребятишки также учатся тому, как объяснять, что и где у них болит. Это поможет врачам оказывать своевременную квалифицированную помощь маленьким пациентам.
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