Тысячи мигрантов на западе Ливии нуждаются в срочной помощи

УВКБ ООН оказывает срочную помощь тысячам мигрантов в ливийском городе Сабрата. Отсюда они планировали перебраться в Европу с помощью нелегальных перевозчиков. Однако 17 сентября здесь разгорелся вооружённый конфликт, и беженцы почти три недели находились в окружении.

Теперь, когда столкновения закончились, гуманитарные организации собирают мигрантов в одном месте. По данным ООН, в неофициальных лагерях проживали примерно 6000 человек. Не менее 4000 перевели во временный лагерь в городском ангаре. Среди беженцев есть беременные женщины, новорождённые и дети без сопровождения взрослых.

При этом многие мигранты всё ещё остро нуждаются в продуктах, лекарствах и жилье. Некоторые не ели почти неделю. Представители местных властей просят помощи у международного сообщества.

[Басем Башир, сотрудник миграционной службы Сабраты]:

«Мы не способны удовлетворить все нужды мигрантов. Им необходимы медицинская помощь, питание, жилье и постельные принадлежности. Они нуждаются в психологах, поскольку находились в руках бандитов, которые обращались с ними бесчеловечно».

По данным местной миграционной службы, в городе обнаружены ещё много мест, где проживают нелегальные беженцы. Предположительно их примерно 3000 человек. Власти заявляют, что впервые столкнулись с таким большим числом мигрантов.

Между тем, сотни беженцев ушли из Сабраты в город Зувара. Некоторых отправляют в центры содержания под стражей в другие регионы, которые находятся под контролем правительства в Триполи.

В Международной организации по миграции заявляют, что эти центры будут переполнены, поскольку там уже проживает 5000 человек. При этом условия содержания в них очень плохие, и с беженцами часто плохо обращаются.

УВКБ ООН, в свою очередь, просит ливийские власти освободить мигрантов, находящихся под стражей.

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