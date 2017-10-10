Новое сердце позволило 67-летней женщине заняться спортом

67-летняя бразильянка в столь преклонном возрасте решила начать вести активный образ жизни. Раньше она была лишена такой возможности из-за болезни сердца, но недавно ей сделали пересадку. Донором стал спортивный тренер Штефан Хенце, погибший в автокатастрофе во время Олимпиады 2016 года. Его подопечными были спортсмены из немецкой олимпийской команды по гребле на каноэ.

Сердечный приступ у Ивонетте Балтазар случился в 2012 году.

[Жакелине Сампаю, трансплантолог]:

«Жизнь её была очень тяжёлой. Тело было распухшим, ей было сложно дышать, она даже ванну одна не могла принять, не могла заботиться о себе. Она говорила, что её жизнь проходила у окна».

Но после трансплантации всё изменилось. Недавно женщина приняла участие в забеге, приуроченном к Дню жертвования органов. Она смогла пройти дистанцию в несколько километров.

[Ивонетте Балтазар, пациентка с пересаженным сердцем]:

«Раньше я не смогла бы пройти три километра сама, но теперь сделала это за 36 минут. И это – победа, как будто я выиграла золотую медаль. Мне кажется, что так я могу отблагодарить донора. Он позволил мне делать то, что раньше было невозможным».

Глава реабилитационного отделения трансплантационной больницы говорит, что сердце в новом теле работает отлично.

[Даниэл Копилер, глава кардио-реабилитационного отделения]:

«Она сможет делать те вещи, о которых раньше даже не мечтала. И всё это благодаря человеку, которого больше нет с нами, но который помогает ей улучшить свою жизнь».

Ивонетте говорит, что никакие слова благодарности не восполнят семье погибшего тренера потерю. Поэтому хочет отблагодарить их своими действиями.

[Ивонетте Балтазар, пациентка с пересаженным сердцем]:

«Я хочу обнять их и сказать, что делаю всё возможное, чтобы его сердце продолжало биться как можно дольше. Я буду стараться сделать как можно больше».

Помимо спортивной ходьбы женщина также собирается заняться греблей на каноэ.