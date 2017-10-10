Новое сердце позволило 67-летней женщине заняться спортом

Сердечный приступ у Ивонетте Балтазар случился в 2012 году.
[Жакелине Сампаю, трансплантолог]:
«Жизнь её была очень тяжёлой. Тело было распухшим, ей было сложно дышать, она даже ванну одна не могла принять, не могла заботиться о себе. Она говорила, что её жизнь проходила у окна».
Но после трансплантации всё изменилось. Недавно женщина приняла участие в забеге, приуроченном к Дню жертвования органов. Она смогла пройти дистанцию в несколько километров.
[Ивонетте Балтазар, пациентка с пересаженным сердцем]:
«Раньше я не смогла бы пройти три километра сама, но теперь сделала это за 36 минут. И это – победа, как будто я выиграла золотую медаль. Мне кажется, что так я могу отблагодарить донора. Он позволил мне делать то, что раньше было невозможным».
Глава реабилитационного отделения трансплантационной больницы говорит, что сердце в новом теле работает отлично.
[Даниэл Копилер, глава кардио-реабилитационного отделения]:
«Она сможет делать те вещи, о которых раньше даже не мечтала. И всё это благодаря человеку, которого больше нет с нами, но который помогает ей улучшить свою жизнь».
Ивонетте говорит, что никакие слова благодарности не восполнят семье погибшего тренера потерю. Поэтому хочет отблагодарить их своими действиями.
[Ивонетте Балтазар, пациентка с пересаженным сердцем]:
«Я хочу обнять их и сказать, что делаю всё возможное, чтобы его сердце продолжало биться как можно дольше. Я буду стараться сделать как можно больше».
Помимо спортивной ходьбы женщина также собирается заняться греблей на каноэ.