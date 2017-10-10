Индийская команда собирается отправить на Луну спускаемый аппарат

Пока этот маленький аппарат проходит проверки на Земле. Но уже скоро он должен опуститься на поверхность Луны и отправить обратно высококачественные снимки. На это очень надеется TeamIndus – первая в Индии частная компания по созданию космических технологий.

Её основали в 2011 году для участия в конкурсе Google Lunar X PRIZE. Условия его таковы: частная компания должна послать на Луну спускаемый аппарат. Луноход должен проехать не менее 500 метров, а также отправить на Землю фотографии. Главный приз – 30 миллионов долларов. Крайний срок – март следующего года.

TeamIndus – один из пяти финалистов. Кроме неё также отобрали команды из Израиля, США, Японии и одну интернациональную.

Недавно проверить успехи индийских специалистов в рамках конкурса приехали судьи.

[Аманда Стайлс, директор конкурса]:

«Мы в процессе проверки их технологии. Нужно удостовериться, что выбрали правильную траекторию к Луне».

Команда показала модель своего лунохода, а также технологию посадки.

[Джон Царнеки, представитель Аэрокосмического института Берна]:

«Они создали яркую, динамичную и очень профессиональную организацию, которая действительно способна на нечто безумное. Мягкая посадка – это сложнейшая задача даже для профессионалов, которые годами занимаются разработками. Но эта команда в метре от цели».

TeamIndus осуществит запуск с космического центра на острове Шрихарикота. На орбиту Луны аппарат выйдет благодаря собственным двигателям и сложнейшим манёврам. Команда надеется посадить луноход на спутник до 31 марта 2018 года.

[Рауль Нараян, сооснователь TeamIndus]:

«Если мы преодолеем путь к Луне и выиграем главный приз, то это будет как в сказке».

Лунная миссия будет стоить команде более 60 миллионов долларов США. Половину суммы уже удалось собрать.

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