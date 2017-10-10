Родстер Элвиса Пресли и Mustang «Элеанор» – звёзды автошоу в Берлине

В Берлине прошла выставка классических автомобилей Motorworld Classics-2017. Одной из ярчайших звёзд здесь стал родстер BMW 507 1955 года выпуска. Под его капотом скрывается мотор в 150 лошадиных сил. Максимальная скорость – 205 километров в час.

Баварский производитель выпустил всего 252 модели BMW 507. Теперь такая машина стоит от полутора до двух с половиной миллионов евро. Но родстер, представленный на выставке, бесценен.

[Штефан Бер, представитель отделения BMW classics]:

«Это автомобиль с тремя историями. Сначала он участвовал во Франкфуртском автосалоне 1955 года. Потом на этом автомобиле ездил автогонщик «Формулы-1» Ханс-Йоахим Штук. Затем его владельцем стал Элвис Пресли».

Король рок-н-ролла купил родстер во время военной службы, которую проходил в Германии с 58-го по 60-й годы. Он перекрасил машину в другой цвет, но небольшое пятнышко старой краски умышленно оставлено в дверном проёме.

Родстер Элвиса Пресли нашли в сарае в Калифорнии одиннадцать лет назад. Автомобиль отправили в Мюнхен, где его отреставрировал специалист.

А это Ford Mustang «Элеанор» – герой фильма «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем и Анджелиной Джоли. За его рулём сидел главный герой киноленты. Возможную стоимость легендарного автомобиля пока не озвучивают, но точно такую же модель, только с обычной историей, недавно продали за полтора миллиона долларов.

[Кристиан Цёлльнер, менеджер компании Chrome Cars]:

«Кто бы купил такую машину? Возможно, поклонники «Мустангов» или коллекционеры, которые вкладывают деньги. А может быть, те, кто обожает машины. Думаю, можно достичь разных целей. Эта машина – не только для поклонников Mustang».

Ещё одна бесспорная звезда выставки – купе Mercedes-Benz 300 SL 1954 года. Это первый спортивный автомобиль бренда, выпущенный в послевоенный период. Его любят как поклонники марки, так и коллекционеры. Цена машины – полтора миллиона евро.

На стендах представлены классические авто и с более доступной ценой. Например, стильный спорткар Jaguar E-Type 1974 года обойдётся всего в 88 тысяч евро, но принесёт немало наслаждения поклоннику ретро-машин.

[Марк Боймюллер, директор выставки]:

«Когда слышишь звук автомобиля с карбюраторным двигателем или старый Porsche с турбомотором, тогда по-настоящему чувствуешь эмоции автомобиля. Людям нравится это, а мы рады им помочь».

Выставку Motorworld Classic в Берлине посетили более 25 000 человек.

Короткая ссылка на эту страницу: