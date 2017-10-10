10 октября 2017
Телеканал NTD

В День независимости президент Тайваня пообещала отстаивать свободу

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В Тайване, который официально называют Китайской Республикой, отметили День независимости. 10 октября состоялся торжественный парад.

Президент частично признанного государства Цай Инвэнь в своём выступлении пообещала отстаивать свободу и демократию на острове. Она также отметила, то Тайвань не склонит голову перед давлением со стороны Пекина.

[Цай Инвэнь, президент Китайской Республики]:
«Как я уже много раз говорила: наша добрая воля не изменится, наши цели не изменятся. Мы не вернёмся на путь борьбы, по которому шли в прошлом. Но мы также не будем склоняться перед давлением. Это наша твёрдая позиция».

Цай Инвэнь избрали в мае 2016. Это её вторая подобная речь. Она проводит политику установления связей с Пекином. Однако процесс этот непростой. Правящая компартия Китая рассматривает Тайвань как свою мятежную провинцию.

Цай Инвэнь возглавляет Демократическую прогрессивную партию, которая выступает за независимость Тайваня. Однако Пекин считает, что Тайвань должен реинтегрироваться в состав КНР в рамках политики «одна страна, две системы», которая уже применяется к Гонконгу и Макао.

Тайвань как независимое государство признали 20 стран-членов ООН. Однако в 1971 году место Китайской Республики в ООН было передано Китайской Народной Республике, то есть официальному Пекину.
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