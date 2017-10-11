Лидер Каталонии провозгласил независимость и тут же её заморозил

[представитель правительства]:
«Мы, демократические представители народа Каталонии, согласно нашему праву на самоопределение и согласно требованиям граждан Каталонии, провозглашаем создание Республики Каталония».
Однако сразу после этого президент призвал парламент заморозить решение, чтобы открыть путь для диалога с Мадридом.
[Карлес Пучдемонт, президент Каталонии]:
«Правительство и я лично предлагаем парламенту приостановить действие декларации о независимости, чтобы в ближайшие недели провести переговоры. Без этого будет невозможно найти правильное решение».
Жители Каталонии, в основном, решение президента поддержали.
[жительница Каталонии]:
«Если честно, мне это очень понравилось. Сейчас как раз время снизить напряжённость. Как мне показалоь, это и было целью президента».
Официальный Мадрид в свою очередь заявляет, что согласится на переговоры только в том случае, если Каталония полностью откажется от идеи независимости.
[Сорая Саэнс де Сантамария, заместитель премьер-министра Испании]:
«Зайдя слишком далеко и доведя напряжённость в Каталонии до наивысшего уровня в истории, президент Пучдемонт принёс в регион полную неопределённость. Из его речи было понятно, что он не понимает, чего достиг, к чему стремится и с кем хочет сотрудничать».
Правительство Испании и власти Евросоюза не признали референдума о независимости Каталонии, который состоялся 1 октября вопреки запрету Конституционного суда.
Голосование на некоторых участках сопровождалось стычками с испанской полицией, в результате чего пострадали сотни человек. Это вызвало негодование каталонцев и привело к протестам.
При этом, явка на референдуме составила около 43%.
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