Суд признал TEPCO и власти Японии ответственными за аварию на АЭС «Фукусима»

Почти 4,5 миллиона долларов, или 500 миллионов японских иен. Именно столько по решению окружного суда префектуры Фукусима должны выплатить истцам японские власти и Токийская энергетическая компания (TEPCO). Во вторник их признали ответственными за аварию на АЭС «Фукусима-1», которая произошла в 2011 году после землетрясения и цунами.

Иск подали около 3800 тысяч человек, в основном – жители префектуры Фукусима. Всего подобных коллективных исков в стране было подано около 30, в общей сложности – от 12 тысяч человек, но этот – самый крупный по числу истцов.

В решении суда говорится, что TEPCO и власти не приняли должных мер по улучшению безопасности, хотя о риске мощного цунами было известно ещё за 10 лет до аварии. Суд также признал, что жителям региона были причинены огромные физические и моральные страдания.

Будут ли компания-оператор АЭС и власти Японии подавать апелляцию – пока неизвестно. По словам их представителей, им сначала нужно изучить постановление и провести ряд консультаций.

Это уже не первое подобное судебное решение. В марте этого года государство и энергетическая компания TEPCO уже были признаны ответственными за халатность при аварии на «Фукусиме» судом префектуры Маэбаси. В сентябре суд префектуры Тибо также признал ответственность TEPCO.

Напомним, полная ликвидация последствий этой катастрофы займёт около 40 лет. Людям до сих пор запрещено жить вблизи АЭС.

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