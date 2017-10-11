Лидер кенийской оппозиции отказался от выборов и призвал к протестам

Лидер кенийской оппозиции Раила Одинга отказался участвовать в повторных президентских выборах, которые запланированы на 26 октября. Он вновь раскритиковал главу страны Ухуру Кениату за то, что тот не отдал распоряжение поменять состав избирательной комиссии.

По мнению оппозиционера, избиркому доверять нельзя.

[Раила Одинга, лидер оппозиции]:

«Мы обсудили нашу позицию в отношении предстоящих выборов и, учитывая интересы народа Кении, региона и мира в целом, считаем, что самое лучшее для «Национального суперальянса» – снять кандидатуру с президентских выборов, намеченных на 26 октября 2017 года».

Коалиция Одинги также призвала с 11 октября начать общенациональные протесты. Подобное уже происходило десять лет назад, когда оппозиционер также участвовал в президентских выборах и проиграл. Тогда он также призвал к гражданскому неповиновению. Протесты переросли в гражданскую войну. Погибло более 1200 человек.

Теперь некоторые кенийцы опасаются новой вспышки насилия, а некоторые уверены, что её не произойдёт.

[житель Найроби]:

«Беспорядки вполне могут начаться на фоне политической нестабильности, если Ухуру станет президентом, и люди не согласятся с этим». [жительница Найроби]:

«Все мои знакомые в Найроби хотят просто нормально жить. Даже в социальных сетях пишут: «Давайте двигаться дальше, строить свою жизнь. Пусть выборы не станут причиной для бегства из дома». Так что, думаю, не будет никакого насилия».

Между тем, Ухуру Кениата заявляет: выборы состоятся, хотя он и остался единственным кандидатом.

[Ухуру Кениата, президент Кении]:

«Согласно решению суда, избирком ничего не нарушил. Это только ваши обвинения. Это всё тот же избирком, который объявлял всех других лидеров победителями. Нет ни одного кенийца, который увидел бы тогда какую-то проблему, так в чём проблема теперь?»

Предыдущие президентские выборы прошли в Кении 8 августа. Раила Одинга проиграл их, уступив Ухуру Кениате почти 10% голосов. Однако оппозиционер объявил результаты недействительными. По его мнению, их подтасовали хакеры, взломав компьютеры избирательной комиссии. 1 сентября Верховный суд страны признал результаты голосования незаконными и постановил провести новые выборы в течение 60 дней.