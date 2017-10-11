11 октября 2017
Телеканал NTD

Из Швейцарии депортируют родственников тунисца, убившего в Марселе двух женщин

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Супружескую пару тунисцев, которых арестовали в Швейцарии по подозрению в причастности к нападению с ножом в Марселе, депортируют на родину. Власти решили, что они представляют угрозу безопасности. Задержали их в воскресенье на швейцарско-итальянской границе. Они собирались запросить в Италии убежище.

[Кати Маре, глава отдела полиции по связям с общественностью]:
«Мы арестовали пару в Кьяссо. Как оказалось, мужчина приходится братом нападавшему в Марселе. Эта пара подала запрос на получение убежища в Швейцарии. Проведя проверки, мы поняли, что она представляет угрозу внутренней безопасности. Мы приняли решение их депортировать».

Нападение с ножом 29-летний Ахмед Ханначи совершил во французском Марселе 1-го октября. Он смертельно ранил ножом двух женщин, после чего его застрелил французский солдат.

Что касается задержанной пары, полиция сообщает, что мужчину подозревают в связях с радикальными группировками. Однако его непосредственная причастность к нападению в Марселе пока не подтверждена.

[Кати Маре, глава отдела полиции по связям с общественностью]:
«Швейцарской полиции об этих людях ничего не известно, однако полиции других стран сообщают, что они так или иначе имеют связи с джихадистским движением. Для нас это достаточно веская причина предположить, что они представляют угрозу для Швейцарии, поэтому мы их высылаем».

Как сообщается, в воскресенье в Италии также был задержан другой брат нападавшего.
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