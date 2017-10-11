Виноделы Италии устанавливают связь с виноградниками

Эти учёные тестируют своё изобретение, которое призвано улучшить качество итальянского вина. Их средства очень простые: воздушный шар и пенопластовая коробка с несколькими датчиками, перемотанная куском скотча. Но этот прибор позволит виноградникам в буквальном смысле слова контактировать с виноделами.

Группа учёных из Политехнического Университета Турина работала над технологией последний год.

[Маттиа Полетти, исследователь]:

«Датчики собирают много информации о температуре, физических качествах. Данные отправляют нам при помощи антенны на расстояние до 40 километров».

Собранная информация поможет, например, более эффективно лечить болезни винограда. Можно будет определять зоны, где химические препараты можно не использовать. А это значительно скажется на качестве урожая и вина.

[Даниэль Тринчеро, руководитель группы исследователей]:

«Мы решили использовать воздушный шар, поскольку это гибкая технология. Мы показали, что радиус покрытия – 50 километров. Это означает, что на всю территорию Пьемонта, а это достаточно большая винодельческая область, потребуется всего 10 шаров».

Многие фермеры уже установили со своими виноградниками прямой контакт.

[Бруно Черутти, винодел]:

«Если мы сможем узнать как можно больше о растениях и применять лечение в нужное время, то это сэкономит деньги, будет меньше загрязнения, меньше вероятности интоксикации». [Федерико Бонино, винодел]:

«Если используется меньше химикатов, то это лучше для всех, особенно для потребителя. Меньше химии – лучше вино. Такое вино уже будет близко к стандартам органического. Главное – определить нужное время для лечения».

В следующем году исследователи собираются продемонстрировать возможности своей технологии как можно большему числу виноделов. Предполагается, что в конечном варианте шары будут висеть над полями целый сезон. Опускать их будут, только чтобы заправить новой порцией гелия.

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