Пакистанских детей из неблагополучных семей учат в бесплатных школах

11 октября мир отмечает Международный день девочек, и 12-летняя пакистанка Шагуфта Нафис может считать его своим праздником. Сейчас она собирается в бесплатную школу, но ещё недавно её будущее было неопределённым.

Низкий доход в семье вынудил Шагуфту уйти из обычного учебного учреждения. Однако получать образование теперь ей помогают преподаватели-волонтёры.

[Шагуфта Нафис, ученица]:

«Мне очень нравится изучать урду и другие науки. Нам рассказывают о различных вещах, а также – о законах. Мне нравится учиться».

Бесплатная школа находится в Карачи. Вместо стен – забор с натянутой материй, вместо крыши – навес. Приходят сюда дети из малообеспеченных семей, а также те, у кого нет ни родителей, ни крыши над головой. Несмотря на такие условия, учатся все старательно.

[Сана Риаз, учитель-волонтёр]:

«Здесь очень шумно из-за уличного движения. Часто ученики не слышат, что я говорю. Большинство детей – с улиц, остальные – из семей с низким доходом, но все очень трудолюбивы. Мы уверены, что в будущем их ждёт большой успех».

Основала школу в Карачи Сайед Анфас Али Шах Заиди. Её цель – помочь детям из неблагополучных или малообеспеченных семей. И такое учреждение в Пакистане не единственное. Бесплатные школы уже помогают получить образование двумстам тысячам детей. Половина из них – девочки в возрасте от 5 до 16 лет.

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