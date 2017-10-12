В индонезийской деревне дали работу совам

Тихое утро в индонезийской деревушке Тлоговеру. Местный энтузиаст Пуджо Арто готовится выпустить в дикую природу двух молодых сипух. Эти хищные птицы относятся к отряду совообразных.

Шесть лет назад мужчина запустил проект под названием «Естественный хищник». В дикой природе выживает немного птенцов сипух. Популяция также сокращается из-за обезлесения.

Пуджо Арто установил на местных полях 140 деревянных домиков наподобие скворечников. В них сипухи откладывают яйца. Часть кладки забирает энтузиаст, чтобы вырастить птенцов в своём питомнике. В четыре месяца отпускает их на волю. Здесь выросли уже 2000 птиц.

[Пуджо Арто, основатель проекта «Естественный хищник»]:

«Мы строим эти жилища для птиц и помогаем обществу понять значимость проекта. А тем временем власти помогают нам, способствуя сохранению совообразных».

У проекта есть и вторая цель – помочь местным фермерам защищать урожай от грызунов. Раньше их пробовали выкуривать дымом, но эффекта не было. Химические средства использовать не захотели, чтобы не вредить экологии и собственному здоровью. Теперь же с охраной урожая хорошо справляются сипухи, ведь они отличные ночные охотники.

Между тем, не везде в Индонезии трепетно относятся к совам. В последние годы их всё чаще отлавливают и продают на местных рынках. После выхода серии фильмов о Гарри Поттере, у которого была собственная почтовая сова, птицы стали очень популярны. Многие покупают их в качестве домашних питомцев, забывая о хищной природе этих пернатых.

[владелец совы]:

«Мы, родители, обычно хотим дать своим детям всё, что они просят. Однако прежде, чем покупать сову, следовало бы побольше узнать о её характере. Совсем недавно она оцарапала меня когтями. Она всё ещё дикая».

В Индонезии совы не включены в список охраняемых видов, поскольку исчезновение их популяции не угрожает.

Впрочем, Пуджо Арто сумел добиться поддержки со стороны местных властей. В его деревне убивать или калечить птиц теперь запрещено.

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