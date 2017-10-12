Сирийский шоколад класса люкс начали производить в Венгрии

Шоколад Бассама Грауи в Сирии когда-то был синонимом изысканности и качества. Однако из-за постоянных войн в конце прошлого столетия компания разорилась.

Теперь же предприниматель начал всё с начала в Венгрии. Он открыл две фабрики, а также бутик в сердце Будапешта, где шоколад делают вручную.

Хотя производство началось всего несколько месяцев назад, глава компании уже планирует открыть новый бутик в Париже.

[Бассам Грауи, глава Ghraoui]:

«Мы планируем производить 7500 тонн шоколада в год, а может быть, и больше. И 95% пойдёт на экспорт. Этот проект поместит Венгрию в список крупнейших экспортёров шоколада в ЕС».

Бизнес Грауи – семейный. В Дамаске шоколадная компания существовала с 1805 года. Бассам – представитель четвёртого поколения.

[Бассам Грауи, глава Ghraoui]:

«Производство первоклассного шоколада включает два аспекта. Первый – это мастерство, второй – технологии. Нужны очень хорошие машины, но также нужны люди, квалифицированные шоколатье, которые влюблены в искусство создания шоколада. Поверьте мне, это искусство».

Бассам перебрался в Венгрию в 90-х годах прошлого века. Сначала занимался другой предпринимательской деятельностью, но потом решил вернуться к истокам. Получив венгерское гражданство, начал делать шоколад.

[Бассам Грауи, глава Ghraoui]:

«Я могу сказать, что в Сирии ситуация ужасающая. Но я европеец. Я горжусь своими корнями, но мой проект здесь нацелен на мировые рынки, и я буду прилагать все усилия, чтобы сконцентрироваться на этом проекте».

Продукция компании уже завоевала популярность в Европе. В 2005 году на шоколадной выставке в Париже она удостоилась специальной награды.

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