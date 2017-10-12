12 октября 2017
Телеканал NTD

Из Дайр-эз-Заура из-за боёв бежали 27 тысяч сирийцев

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Во временный лагерь рядом с сирийским городом Эль-Хасака стекаются тысячи беженцев. Они спешно покинули Дайр-эз-Заур из-за боёв правительственной армии с «Исламским государством». Эта террористическая организация запрещена в РФ и многих других странах.

[беженка]:
«На нас с самолёта сбросили листовки с призывом подчиниться и уйти в лагерь. Нам пообещали безопасность, лекарства и медицинскую помощь для детей, нужно было только поднять белый флаг. Мы сделали, как они сказали, но в дороге я видела мины и страдала от холода и голода».

В лагерь прибыли уже 27 тысяч беженцев. Однако он способен принять только 19 тысяч, поэтому тысячи человек остаются за забором.

[Анас Омар, директор лагеря]:
«Мы использовали все ресурсы, чтобы оказать помощь людям. Однако эти ресурсы истощены из-за того, что нет поддержки от гуманитарных организаций. У нас нет палаток, нет одеял и нет никаких услуг».

Беженцы выстраиваются в огромные очереди под палящим солнцем, чтобы получить воду и продукты. Однако многие пока остаются без помощи.

[беженец]:
«Нас приняли, но до сих пор не дали нам ничего. Нас только зарегистрировали, что позволит остаться в лагере».

Весной 2014 года исламисты перерезали дорогу, ведущую от Дайр-эз-Заура на запад через Сирийскую пустыню. С тех пор город может получать помощь только по воздуху. При этом с сентября того же года боевики держат авиабазу в осаде. Подступы к ней обороняют воздушно-десантная бригада сирийской армии и ополченцы, лояльные правительству Башара Асада.

За город Дайр-эз-Заур и одноимённую мухафазу сражается сирийская армия при поддержке российских ВКС. 8 октября правительственные силы окружили боевиков в Эль-Меядине. Этот город – главный опорный пункт ИГИЛ на территории мухафазы.
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