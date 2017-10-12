Премьер Испании потребовал от Каталонии прояснить её статус

Премьер-министр Испании потребовал от властей Каталонии дать разъяснение о статусе региона. Днём ранее каталонский президент Карлес Пучдемонт подписал декларацию о независимости, однако сразу же заморозил её действие, объясняя это желанием провести с Мадридом переговоры.

Мариано Рахой, выступая перед парламентом, ещё раз отметил, что отделение Каталонии в одностороннем порядке не может считаться законным, а также – предметом для переговоров.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Не может быть посредничества между демократическим законодательством и защитой незаконных действий».

Премьер также не исключил возможности внесения в Конституцию изменений, которые бы позволили региону пользоваться большей автономией.

[Мариано Рахой, премьер-министр Испании]:

«Мы даже можем рассмотреть возможность реформирования Конституции. Это не небесный закон. Каждое положение, включая самые принципиальные вопросы, можно изменить. И закон это признаёт. Конституцию можно реформировать, но только законными способами».

При этом Мариано Рахой также заявляет, что если Каталония подтвердит свой статус независимого государства, то Мадрид задействует статью 155 Конституции и возьмёт автономию под централизованное управление.

В свою очередь власти Каталонии говорят, что такой поворот событий принесёт негативные последствия.

[Карме Форкадел, спикер парламента Каталонии]:

«Применение статьи 155 усугубит проблему. Я уверена, что многие готовы отстаивать самоуправление в Каталонии. Это усилит кризис, это не решит проблемы, и эффект будет обратным».

Референдум о независимости Каталонии прошёл 1 октября. Его провели несмотря на запрет со стороны Конституционного суда Испании. Явка составила 43%.

Ни Мадрид, ни Евросоюз законности голосования не признают.

Обстановка в Каталонии накалилась из-за действий испанской полиции. Во время референдума она должна была не допустить людей на избирательные участки. Начались стычки. Многие пострадали с обеих сторон, включая около 900 каталонцев. После этого вспыхнули протесты.

У президента Каталонии есть время до понедельника, чтобы разъяснить статус региона. Если он подтвердит объявление независимости, ему дадут ещё три дня, чтобы отменить принятое решение.

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