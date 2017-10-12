12 октября 2017
Телеканал NTD

В Перу воссоздали лицо аристократки времён культуры Норте-Чико

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Перуанские учёные показали, как могла выглядеть древняя аристократка доколумбовой цивилизации Норте-Чико, также известной как Караль-Супе. Мумифицированные останки женщины были обнаружены в прошлом году на территории археологического памятника Асперо. Он находится примерно в 20 километрах от древнего поселения Караль.

[Рут Шади, археолог]:
«Мы нашли женщину с высоким социальным статусом, одну из женщин Куатро Тупуса. Убранство найденной могилы свидетельствует о том, что женщина занимала высокое положение».

Лицо древней аристократки воссоздавали два месяца. В этом помог хорошо сохранившийся череп. Однако понадобились и знания археологов.

[Сисеро Мораэс, дизайнер]:
«Самая большая трудность – воссоздать лицо, основываясь на форме черепа. Невозможно запросто восстановить его, не опираясь на историю и не советуясь с археологами».

О высоком социальном статусе древней женщины говорят различные ювелирные украшения, резные статуэтки и другие артефакты, найденные в гробнице рядом с останками. Учёные определили, что аристократка умерла в возрасте 40-50 лет.

Культура Норте-Чико процветала с 3000 по 1700 годы до нашей эры. Это самое древнее из всех известных государств Америки, существовавших в доколумбовы времена. Цивилизация Норте-Чико характерна полным отсутствием керамики и очень маленьким количеством произведений искусств. Зато впечатляет её монументальная архитектура.

Останки величественных строений были обнаружены в Асперо и Карале, который внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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