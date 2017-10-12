Число жертв пожаров в Калифорнии превысило 20

Нынешние лесные пожары в Калифорнии – одни из самых смертоносных в истории этого американского штата. Их жертвами стали уже более 20 человек, включая столетних мужа и жену, которые не смогли вовремя выбраться из горящего дома. Более сотни человек пострадали. Пламя уничтожило около 3,5 тысяч домов.

Среди наиболее пострадавших – округ Сонома. Это знаменитый винодельческий район, который также называют Лунной долиной. Много виноградников погибло в огне. Сгорели и винодельни.

Это столица Сономы – город Санта-Роза с населением в полмиллиона человек. Вернее, то, что от него осталось.

[Марк Педерсен, житель Санта-Розы]:

«Мы с сыном были дома. Вдруг погас свет, мы встали, я проверил передний двор, и вдруг завыл ветер и посыпались большие угли. У нас не было времени собирать вещи. Нужно было скорее выбираться. Я просто знал это. Я подобрал соседей, и мы уехали».

В Санта-Розе выгорели целые кварталы. Пейзаж напоминает постапокалипсис. На пепелище возвышаются каминные дымоходы, остатки металлических каркасов, и повсюду – сгоревшие машины.

[Марк Педерсен, житель Санта-Розы]:

«Вот такие дела. Но я жив. Мы все живы, так что уже всё хорошо».

Первый пожар начался в минувшее воскресенье. Сейчас огонь полыхает в девяти округах на севере Калифорнии. Пожаров около 20, и они охватили около 70 тысяч гектаров территории.

Пожарные пытаются сдержать дальнейшее распространение огня. Мешают сухая погода и сильный ветер.

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