12 октября 2017
Телеканал NTD

МВФ предупредил о возможности нового финансового кризиса

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Международный валютный фонд представил новый отчёт под названием «Глобальная финансовая стабильность». Согласно документу, международное экономическое восстановление укрепило стабильность. Однако свободные монетарные и финансовые условия на фоне слабой инфляции повышают среднесрочные риски.

[Тобиас Адриан, представитель МВФ]:
«Со времён нашего последнего отчёта глобальная финансовая стабильность продолжала укрепляться: экономическое восстановление расширяется ,и международные рынки стабильные. Но, хотя воды и кажутся спокойными, нестабильность формируется в глубинах. Если ничего не предпринять, это может подорвать глобальное восстановление и поставить экономический рост под угрозу».

По словам специалиста МВФ Тобиаса Адриана, суммарное долговое бремя стран «Большой двадцатки» составляет 135 триллионов долларов. Этот и некоторые другие долгосрочные риски могут привести к новому финансовому кризису. Впрочем, он будет не такой серьёзный, как в 2008 году.

[Тобиас Адриан, представитель МВФ]:
«При таком развитии событий потери в сфере производства в мире составят треть от потерь, которые были во время глобального финансового кризиса».

11 октября в Вашингтоне начались ежегодные встречи МВФ и Всемирного банка. В них принимают участие министры финансов, экономисты и главы компаний со всего мира.
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