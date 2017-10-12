Университет в США приучает студентов к здоровому образу жизни

Релаксация, игра в мяч прямо в аудитории и бесплатные физические тренировки. Вести такой образ жизни во время учёбы предлагает американским студентам Университет Вермонта.

Программа называется «Здоровый ум, здоровое тело». Её цель – оградить молодёжь от дурного влияния общества.

[Джеймс Худзияк, профессор]:

«Мы сказали им, что будем проводить эти оздоровительные мероприятия в то время, когда в обществе всё так сложно, и у них появится совершенно новая опора. Это вдохновит изменить поведение. Мы стимулируем вас, платим за вас, чтобы вы изменились в лучшую сторону».

Участники программы могут бесплатно посещать спортзал в любое время, заниматься йогой или фитнесом. Кроме того, для них готовят бесплатные обеды. Они не только вкусные, но и полезные.

[Дженна Николетти, студентка]:

«Фитнес – моё самое любимое занятие. Спортивный зал прямо внизу, и 40 занятий оплачено. Питание тоже очень важно, потому что нам дают более здоровую пищу, чем в других столовых».

Оздоровительная программа действует с прошлого года. Сначала к ней присоединились 120 первокурсников. Теперь их – в четыре раза больше. Преподаватели уже заметили, что участников программы реже отчисляют из университета.

А сами студенты говорят, что хотят учиться рядом с единомышленниками, которые ценят здоровый образ жизни.

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