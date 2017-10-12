«Королева этикета» из Австралии учит китайцев хорошим манерам

Теперь же научить китайцев манерам пытается эта пожилая австралийка. На родине её называют «королевой этикета».
[Джун Далли-Уоткинс, «королева этикета»]:
«В последние годы я видела, что манеры китайцев очень плохие. Приезжает лифт, и китайцы заходят в него ещё до того, как ты выходишь. То, как они держат нож и вилку, как едят… Но я вижу изменения. Улучшения есть, они хотят стать лучше».
Джун Далли-Уоткинс организовала специальные курсы и проводит их в разных городах. Эти проходят в одном из отелей южного города Гуанчжоу. Их посещает около 30 мужчин и женщин.
По словам 90-летней австралийки, в западной культуре важны детали.
[Джун Далли-Уоткинс, «королева этикета»]:
«Манера пользования ножом и вилкой отличается от способа еды палочками. Я учу тому, что должна быть хорошая осанка. Нельзя встречаться с едой на полпути к тарелке».
Конечно, китайские женщины в образе западной леди выглядят немного неестественно. Но для многих это способ стать немного культурнее.
[Ван Лицзюань, посетительница курсов]:
«Я вижу, что в последние годы многие хорошие качества были утрачены, молодое поколение их потеряло. Думаю, мы должны их снова найти, хочу оказать положительное влияние на следующее поколение, это очень важно».
Проводить курсы Далли-Уоткинс начала несколько лет назад. Каждый участник должен заплатить за четырёхдневное обучение 5400 долларов США. Недёшево, однако спрос на эти услуги очень высокий. Теперь курсы проходят в пяти китайских городах, включая Пекин и Шанхай.
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