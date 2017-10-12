«Королева этикета» из Австралии учит китайцев хорошим манерам

Сидеть на корточках в публичных местах, есть с открытым ртом и класть локти на стол – всё это в современном Китае, в отличие от древнего, считается нормальным. Сыграли роль так называемая Культурная революция 60-х и другие коммунистические кампании, нацеленные на уничтожение традиционной культуры.

Теперь же научить китайцев манерам пытается эта пожилая австралийка. На родине её называют «королевой этикета».

[Джун Далли-Уоткинс, «королева этикета»]:

«В последние годы я видела, что манеры китайцев очень плохие. Приезжает лифт, и китайцы заходят в него ещё до того, как ты выходишь. То, как они держат нож и вилку, как едят… Но я вижу изменения. Улучшения есть, они хотят стать лучше».

Джун Далли-Уоткинс организовала специальные курсы и проводит их в разных городах. Эти проходят в одном из отелей южного города Гуанчжоу. Их посещает около 30 мужчин и женщин.

По словам 90-летней австралийки, в западной культуре важны детали.

[Джун Далли-Уоткинс, «королева этикета»]:

«Манера пользования ножом и вилкой отличается от способа еды палочками. Я учу тому, что должна быть хорошая осанка. Нельзя встречаться с едой на полпути к тарелке».

Конечно, китайские женщины в образе западной леди выглядят немного неестественно. Но для многих это способ стать немного культурнее.

[Ван Лицзюань, посетительница курсов]:

«Я вижу, что в последние годы многие хорошие качества были утрачены, молодое поколение их потеряло. Думаю, мы должны их снова найти, хочу оказать положительное влияние на следующее поколение, это очень важно».

Проводить курсы Далли-Уоткинс начала несколько лет назад. Каждый участник должен заплатить за четырёхдневное обучение 5400 долларов США. Недёшево, однако спрос на эти услуги очень высокий. Теперь курсы проходят в пяти китайских городах, включая Пекин и Шанхай.

Короткая ссылка на эту страницу: