Детей с ожирением в мире в 10 раз больше, чем 40 лет назад

Здесь дети хорошо понимают опасности лишнего веса.
[школьница]:
«Конечно, сладости – это очень вкусно, но лучше есть более здоровую еду, чем сладкое».
[школьник]:
«Можно есть гамбургеры, но не очень много».
[школьница]:
«Я так волнуюсь за себя, не хочу быть ТАКИМ человеком. (Журналист спрашивает: «Каким таким?»). Очень толстым».
В Европе и США статистика показывает, что число детей с ожирением сокращается. Однако это не полная картина.
Согласно исследованию в Великобритании, в самых бедных сообществах страны детей с лишним весом по-прежнему становится больше. Там ожирение у каждого десятого ребёнка.
Ко Всемирному дню борьбы с ожирением эксперты проанализировали более двух тысяч исследований. Они пришли к выводу, что люди с низким достатком по всему миру переключаются на нездоровую пищу, поскольку она доступнее.
[Маджид Эззати, соавтор исследования]:
«Мы видим рост тенденции в таких густонаселённых странах, как Китай, Мексика, Бразилия, Египет. То есть, перенаселённость приводит к появлению большего числа детей с ожирением. Причина – переключение на другой тип питания. Люди едят некачественные и очень калорийные продукты».
На правительства теперь оказывают давление. Их призывают ограничить рекламу сладостей, чипсов и сладких напитков. Всемирная организация здравоохранения также предлагает вводить дополнительные налоги на напитки с сахаром, на упаковках крупными буквами писать количество сахара, а в школах запретить все снеки.
Короткая ссылка на эту страницу: