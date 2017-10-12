Детей с ожирением в мире в 10 раз больше, чем 40 лет назад

Во многих школах, подобных этой в Англии, детей учат основам здорового питания. Но общемировая статистика очень тревожит. Недавнее исследование говорит о том, что детей с ожирением в мире стало в 10 раз больше, чем 40 лет назад.

Здесь дети хорошо понимают опасности лишнего веса.

[школьница]:

«Конечно, сладости – это очень вкусно, но лучше есть более здоровую еду, чем сладкое». [школьник]:

«Можно есть гамбургеры, но не очень много». [школьница]:

«Я так волнуюсь за себя, не хочу быть ТАКИМ человеком. (Журналист спрашивает: «Каким таким?»). Очень толстым».

В Европе и США статистика показывает, что число детей с ожирением сокращается. Однако это не полная картина.

Согласно исследованию в Великобритании, в самых бедных сообществах страны детей с лишним весом по-прежнему становится больше. Там ожирение у каждого десятого ребёнка.

Ко Всемирному дню борьбы с ожирением эксперты проанализировали более двух тысяч исследований. Они пришли к выводу, что люди с низким достатком по всему миру переключаются на нездоровую пищу, поскольку она доступнее.

[Маджид Эззати, соавтор исследования]:

«Мы видим рост тенденции в таких густонаселённых странах, как Китай, Мексика, Бразилия, Египет. То есть, перенаселённость приводит к появлению большего числа детей с ожирением. Причина – переключение на другой тип питания. Люди едят некачественные и очень калорийные продукты».

На правительства теперь оказывают давление. Их призывают ограничить рекламу сладостей, чипсов и сладких напитков. Всемирная организация здравоохранения также предлагает вводить дополнительные налоги на напитки с сахаром, на упаковках крупными буквами писать количество сахара, а в школах запретить все снеки.

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