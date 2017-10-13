Экоралли World Solar Challenge-2017 выиграли нидерландцы

В Австралии проходит экологичная гонка электромобилей World Solar Challenge-2017. На соревнования съехались 42 команды из разных стран. Им предстоит пересечь континент от Дарвина до Аделаиды. Длинна трассы – 3000 километров.

Участники представили автомобили трёх классов: Challenger – одноместные болиды, Cruiser – традиционные автомобили с двумя пилотами и Adventure – старые машины, которые не получат призовых мест.

Ралли стартовало 8 октября и продлится до 15-го. Машины движутся со скоростью 90-100 километров в час, но, согласно правилам, соревнования длятся с 8 утра до 5 вечера. Солнечные батареи должны успеть полностью зарядиться для гонки следующего дня.

Уже в четверг определились победители в категории Challenger.

Первое место заняла нидерландская команда Nuon Solar Team. Её «солнечный» болид преодолел трассу за 37 часов 10 минут и 41 секунду. Это уже седьмая победа на счету студентов Делфтского технического университета.

[Сандер Кот, член команды Nuon Solar Team]:

«Конечно, это здорово. Мы так много работали в этом году, и после такого упорного труда оказались в этом фонтане. То, что нужно».

Второе место в экологичной гонке заняла команда Мичиганского университета. На третьем – бельгийцы.

Впервые соревнования World Solar Challenge прошли 30 лет назад. Сначала их проводили раз в три года, с 1999 года – раз в два года. Самое лучшее время за всю историю гонок показала японская команда. Она преодолела трассу за 29 часов 49 минут.

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