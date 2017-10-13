Страдания венесуэльцев: ни еды, ни виз

Венесуэлка Дайяна Бенитес – мать-одиночка. Недавно она с дочкой ездила в столицу Колумбии в надежде обосноваться там. Но через шесть месяцев была вынуждена вернуться.

[Дайяна Бенитес, вернувшаяся мигрантка]:

«Они сказали, что не могут дать никакую визу, даже студенческую, поскольку я медсестра из Венесуэлы, а они не могут лишить работы какую-то колумбийскую медсестру».

В течение десятилетий после Второй мировой войны Венесуэла была конечным пунктом назначения многих мигрантов из южной Европы. Экономика процветала на экспорте нефти. Португальские пекарни и испанские бары можно было увидеть по всему Каракасу.

Но за 18 лет социалистического правления всё пришло в упадок. Выросла преступность. Экономика рухнула. Политическая нестабильность привела к массовым протестам. Теперь началась эмиграция в обратную сторону – из Венесуэлы в Мадрид и Майями, а также другие страны Латинской Америки.

Однако многим выехать не удаётся. Венесуэльцы жалуются, что им всё чаще отказывают в визах. Также стало сложнее найти работу, особенно в странах, которые сами страдают от спада в экономике.

За четыре месяца антиправительственных протестов число бегущих венесуэльцев увеличилось. Если раньше из страны, в основном, выезжал средний класс, то теперь бегут беднейшие слои населения.

[мигрант из Венесуэлы]:

«Много венесуэльцев едут в Колумбию, потому что ситуация у нас очень тяжёлая. Нам даже на еду не хватает. Ты работаешь, а тебе платят столько, что не хватает даже на еду».

Прибыв в другую страну, мигранты часто оказываются без работы и вынуждены скитаться по улицам, получая еду в социальных столовых.

[отец Хосе Кана, директор приюта для мигрантов]:

«Люди больше не могут выдержать ситуацию в своей стране, поэтому приезжают к границе с Колумбией, Эквадором и Перу».

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в свою очередь называет мигрантов непатриотичными дезертирами.

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