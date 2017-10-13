Из афганского плена освободили канадско-американскую семью

Пакистанские военные освободили канадца, его американскую жену и их троих детей. Они были в плену террористической группировки, связанной с «Талибаном», почти пять лет.

Джошуа Бойла и его супругу Кейтлан Колман похитили в Афганистане в 2012 году во время их путешествия по стране. В то время женщина была беременна. Всех троих детей она родила уже в плену.

По данным Пентагона, операцию по освобождению провели после того, как американская разведка передала сообщение о перевозке заложников через границу на северо-запад Пакистана.

Родители Джошуа Бойла поделились радостью в связи с освобождением их сына.

[Линда Бойл, мать освобождённого заложника]:

«Это было удивительно. Я поговорила с ним впервые за пять лет. Думаю, им будет непросто. Они так долго держались ради друг друга и ради детей. Они думают, что пережили это, но им ещё предстоит всё это осознать. Я думаю, психологические срывы неизбежны».

Родители также рассказали, что, по словам их сына, во время операции по освобождению была перестрелка.

[Патрик Бойл, отец освобождённого заложника]:

«Джош сказал, что было 35 пакистанских военных. Он сказал, что пять человек в машине, похитители, были убиты. Пятеро выжили».

Президент США Дональд Трамп похвалил Пакистан за его желание делать больше для обеспечения безопасности в регионе.

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