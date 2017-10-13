Самые популярные игрушки на Рождество показали в Лондоне

До Рождества остаётся больше двух месяцев. Малыши уже начинают составлять список подарков для Санта-Клауса. А в самом старом магазине игрушек в Лондоне представили новинки.

В десятку самых востребованных подарков для детей вошёл вот такой тигрёнок. Когда его гладишь, он рычит и шевелит хвостиком. А этот пупс – почти как живой младенец. Он может заучивать слова, реагирует, когда ему пощекотать пяточки и играет в «ку-ку».

При этом, чем больше с куклой проводить время, тем большему она «обучится». Такие игрушки не просто роботизированные. Они оснащены искусственными интеллектом.

[Виктория Кэй, представитель магазина игрушек]:

«Игрушка с интеллектом отличается тем, что она у вас «учится». Чем больше вы играете и чем больше вы общаетесь с ними, тем больше они «узнают». И вам не нужно начинать всё сначала, повторяя одно и то же. Этим они отличаются от обычных механических, которые говорят одно и то же».

Такой глобус рассказывает основные факты о стране, на которую навести стилусом. А Барби теперь не просто сидит на неподвижной лошади.

В то же время, несмотря на все новинки в мире игрушек, классика тоже остаётся в моде.

[Виктория Кэй, представитель магазина игрушек]:

«Да, появляются новые игрушки, но у нас также есть такие товары, как Playmobil и, конечно же, Lego, которому в следующем году исполнится 60 лет. И некоторые из этих вещей будут продаваться всегда».

Магазин игрушек Hamleys был открыт в Лондоне в 1760 году. Он самый старый и самый большой в мире. Сегодня его продукция размещается на семи этажах.

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