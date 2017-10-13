Сербский мастер делает скрипки с душой

Тот случай, когда качество работы можно проверить на слух. Ян Немчек, житель небольшой сербской деревни Ковачица, продолжает семейную традицию создания скрипок. [Ян Немчек, скрипичных дел мастер]:«Мой отец основал это дело с моими тремя братьями, потому что у них был талант к музыке. В 40-50-х годах у нас не было денег на инструменты, поэтому они сами создавали скрипки, виолончели и гитары, но делали это просто как любители. Когда я был маленьким, они уже испробовали все инструменты и играли на свадьбах и праздниках».

В наши дни процесс создания инструментов всё больше автоматизируется. Однако Ян, вооружившись стамесками и наждачной бумагой, создаёт скрипки полностью вручную. На один инструмент уходит около 200 часов. Работа начинается ещё в лесу: нужно выбрать подходящее дерево.

[Ян Немчек, скрипичных дел мастер]:

«Мне нравится выбирать дерево в лесу, пока оно ещё живое. Я определяю, какое из них резонирует. Затем я разбиваю его на нужные части и высушиваю их естественным образом».

Первым учеником Яна стал его сын. Он также обучал этому мастерству студентов в Словакии. На мастер-классы к нему постоянно приезжают туристы.

[Ян Немчек, скрипичных дел мастер]:

«Когда вы начинаете делать скрипки, трудно остановиться. Вы получаете удовольствие, когда видите, что в итоге выходит».

Сегодня Ян Немчек обучает мастерству изготовления скрипок свою внучку. Он уверен: в отличие от фабричного, в таком инструменте будет жить частичка души мастера.

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