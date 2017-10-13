13 октября 2017
Телеканал NTD

Гендиректор Samsung Electronics увольняется на фоне рекордной прибыли

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Генеральный директор Samsung Electronics Квон О Хён неожиданно объявил, что уйдёт в отставку. Такой шаг он объясняет «беспрецедентным кризисом» в компании.

В его заявлении говорится: «Поскольку мы столкнулись с беспрецедентным кризисом, я считаю, что для компании настало время начать всё заново – с новым духом и молодыми руководителями. Это позволит ей лучше реагировать на быстрые изменения в IT-промышленности».

При этом, по предварительной оценке, операционная прибыль компании в третьем квартале достигла рекордного уровня почти в 13 миллиардов долларов.

Эксперты полагают, что отставка гендиректора связана скорее всего с инцидентом, касающимся фактического главы корпорации Samsung Group Ли Джэёна. В конце августа его приговорили к пяти годам тюрьмы за взяточничество.

С тех пор как Ли Джэён оказался за решёткой, его обязанности по управлению корпорацией исполнял Квон О Хён. В Samsung Group его считают второй по значимости фигурой.

Квон О Хён работает в Samsung Electronics с 1985 года. Благодаря ему компания значительно продвинулась в производстве полупроводников и жидкокристаллических дисплеев. Последние шесть лет он также занимает пост вице-председателя Samsung Electronics.

Квон О Хён останется на должности генерального директора до марта будущего года.
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