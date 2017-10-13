Амстердам: новейшие технологии для прогноза экстремальной погоды

Разрушительные ураганы, масштабные наводнения и другие стихийные бедствия каждый год уносят жизни людей и причиняют миллиардные ущербы разным странам мира. Избежать катастрофических последствий разгула стихии может помочь своевременный прогноз синоптиков.

Новейшие достижения в этой сфере представили на Всемирной выставке метеорологических технологий в Амстердаме.

Американские специалисты разработали систему под названием «Ураган». Она использует данные радаров, спутников и датчиков погоды в реальном времени. Всё это позволяет быстро составить прогноз.

[Боб Бейрон, сотрудник компании Baron Services]:

«Мы всё значительно упростили: зелёный означает, что ураган слабеет, жёлтый означает, что всё без изменений, а красный предупреждает об усилении урагана. Система позволяет видеть, как ураган изменяется».

А это датчик погоды FT7, разработанный в Великобритании. Его создатели говорят: он очень надёжен и способен работать в самых экстремальных условиях. С помощью ультразвуковых волн датчик определяет скорость и направление ветра.

[Фред Сквайр, сотрудник компании FT Technologies]:

«Он работает при самой суровой погоде и позволяет синоптикам получать данные не только перед масштабными бедствиями, но и во время них. Например, во время тайфунов таких, как недавно были в Карибском бассейне или сильных ветров, как в Азии или песчаных бурь, как в Северном Китае».

Ещё одна премьера – метеорологический дрон. Его создали в Швейцарии. Аппарат оборудован различными датчиками для сбора данных о погоде в нижних слоях атмосферы.

[Мартин Фенглер, директор компании Meteomatics]:

«Он очень похож на метеозонд. Мы измеряем такие показатели как температура, скорость и направление ветра, давление воздуха и влажность. Потом составляем краткосрочный прогноз, который может точнее предсказать туман или грозу».

В общей сложности на выставке представили около 180 разработок.

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