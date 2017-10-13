13 октября 2017
Телеканал NTD

Последнюю картину да Винчи из частной коллекции выставят на аукцион

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Единственную картину Леонардо да Винчи, которая оставалась в частных руках, выставят на аукцион. Называется она «Спаситель мира». Перед торгами аукционный дом Christie’s представил шедевр в Гонконге.

[Франсуа де Портер, сотрудник дома Christie’s]:
«Других картин Леонардо да Винчи в частных руках нет. Так что возможность приобрести такое редкое произведение искусства выпадает раз в жизни».

Долгое время картина считалась утраченной. Предполагают, что её заказчиком был король Франции Людовик XII. В конце XVII века она, возможно, попала в коллекцию герцога Бекингема. Позже картину несколько раз выставляли на разных аукционах.

Несколько лет назад работу купил российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев.

[Франсуа де Портер, сотрудник дома Christie’s]:
«Почему это шедевр? Леонардо Да Винчи создал его в его зрелом возрасте, примерно в 1500 году. Он написал не просто Иисуса Христа, он вдохнул в картину божественное. Это мистическая картина, она изображает нечто возвышенное».

Аукционисты рассчитывают продать картину за 100 миллионов долларов. Торги пройдут в Нью-Йорке 15 ноября. А до этого шедевр да Винчи побывает на выставках в Сан-Франциско и Лондоне.
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