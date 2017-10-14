Древние водохранилища в Вифлееме восстановят

Эти огромные древние водохранилища ещё называют Бассейнами Соломона. Они расположены в центральной части Западного берега реки Иордан. Когда-то они обеспечивали водой Вифлеем и Иерусалим. А теперь оказались в полуразрушенном состоянии.

Впрочем, уже скоро они могут вернуть себе былой блеск. Здесь начинаются работы по реконструкции одного из бассейнов. Средства выделили США и Центр сохранения и развития Бассейнов Соломона.

[Джордж Бассоус, главный управляющий Бассейнами Соломона]:

«Мы будем проводить исторические, архитектурные и инженерные исследования для восстановления водохранилищ в соответствии с международными стандартами. На основе исследований в первые шесть месяцев 2018 года мы бассейны восстановим».

После реконструкции сюда потянутся туристы. А это поможет региону стать более процветающим.

[Дональд Блум, генеральный консул США]:

«Туризм приносит в палестинскую экономику 271 миллион долларов, он обеспечивает 15 тысяч рабочих мест. А этот партнёрский проект между государственным и частным секторами поможет Бассейнам Соломона превратиться в один из самых посещаемых туристических объектов на Западном берегу».

Местные власти рассчитывают привлечь дополнительные средства для реконструкции ещё двух бассейнов, чтобы полностью восстановить их к 2020 году.

Стоит отметить, что Лига арабских государств выбрала на 2020 год Вифлеем столицей арабской культуры.

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