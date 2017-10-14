Древние водохранилища в Вифлееме восстановят

Впрочем, уже скоро они могут вернуть себе былой блеск. Здесь начинаются работы по реконструкции одного из бассейнов. Средства выделили США и Центр сохранения и развития Бассейнов Соломона.
[Джордж Бассоус, главный управляющий Бассейнами Соломона]:
«Мы будем проводить исторические, архитектурные и инженерные исследования для восстановления водохранилищ в соответствии с международными стандартами. На основе исследований в первые шесть месяцев 2018 года мы бассейны восстановим».
После реконструкции сюда потянутся туристы. А это поможет региону стать более процветающим.
[Дональд Блум, генеральный консул США]:
«Туризм приносит в палестинскую экономику 271 миллион долларов, он обеспечивает 15 тысяч рабочих мест. А этот партнёрский проект между государственным и частным секторами поможет Бассейнам Соломона превратиться в один из самых посещаемых туристических объектов на Западном берегу».
Местные власти рассчитывают привлечь дополнительные средства для реконструкции ещё двух бассейнов, чтобы полностью восстановить их к 2020 году.
Стоит отметить, что Лига арабских государств выбрала на 2020 год Вифлеем столицей арабской культуры.
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