Воздушное такси, летающие мотоциклы и пожарные дроны на выставке в Дубае

Новинки передовых технологий представили на выставке Gitex Technology Week в Дубае. На этой виртуальной панораме главный город эмирата предстаёт как на ладони. Каждый квартал, улицу и даже дом можно рассмотреть в подробностях и узнать всю интересующую информацию.

Разработка принадлежит проекту «Дубай – «умный» город».

[Айша Бин Бутти Бин Бишр, участница проекта Smart Dubai]:

«Здесь есть данные о транспорте. Например, о движении метро и автобусов, об авариях, о переполненности больниц, расположении школ, о том, в каких школах есть места, или, какие дома и квартиры свободны».

А это электрический квадракоптер, созданный российскими специалистами. Он представляет собой гибрид мотоцикла и вертолёта. Аппарат способен поднимать в воздух человека. Во время полёта он развивает скорость до 70 километров в час.

Его планирует взять на вооружение полиция Дубая.

[Аднан Мохаммед, сотрудник полиции Дубая]:

«Он летает со скоростью 70 километров в час и может подняться очень высоко, но в целях безопасности мы ограничили высоту подъёма до пяти метров. На одном заряде батареи он может летать до 25 минут».

Ещё одна новинка, которой заинтересовалась полиция, это «умный» мотоцикл с электродвигателем.

[Аднан Мохаммед, сотрудник полиции Дубая]:

«Он развивает скорость до 200 километров в час и работает от батареи на одном заряде до четырёх часов. < > Мотоцикл оснащён восемью камерами, у него обзор на 360 градусов».

А такой робот-полицейский уже поступил на службу в правоохранительные органы Дубая. С его помощью люди могут оплатить штраф или обратиться с заявлением в полицию.

Высокие технологии придут на помощь и пожарным. Этот дрон предназначен для борьбы с огнём. Он поднимается на высоту до тысячи метров и может перевозить 700 килограммов груза. В воздухе способен беспрерывно оставаться до двух часов.

[Али Хассан Альмутава, сотрудник службы гражданской обороны Дубая]:

«Самая передовая технология этого автономного дрона – это то, что он может летать вертикально и горизонтально. Надеюсь, вы скоро увидите его».

Ожидается, что пожарный дрон начнут официально использовать в Дубае через два месяца.

Ещё один интересный экспонат – беспилотное воздушное такси. Его построила немецкая компания. Уже через пять лет услуги такого такси также станут доступны в этом городе.

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