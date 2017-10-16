Сомалийцы протестуют против взрывов в Могадишо

[жительница Могадишо]:
«То, что произошло – настоящая бойня. Я ни разу не видела такого за последние 27 лет. Это ужасно».
[жительница Могадишо]:
«Нашу страну продали, и люди не верят, что страна находится под защитой».
Первая атака произошла рядом с гостиницей в оживлённом столичном районе Ходан. Взлетел на воздух начинённый взрывчаткой грузовик. Взрыв был такой силы, что здание рухнуло. После этого ещё один взрыв прогремел в районе Медина.
На руинах гостиницы работают спасатели. Сюда же приходят родственники пропавших без вести.
[Табит Абди Мохамед, губернатор региона Бенаадир]:
«Я выразил соболезнования в связи с произошедшим, и мы пообещали жителям Могадишо, что будем работать день и ночь, пока не найдём всех оставшихся в живых под обломками. Час назад мы спасли человека».
Произошедшие теракты стали самыми смертоносными в Сомали за последние десять лет, с тех пор как в стране начала действовать исламистская группировка «Аш-Шабаб». Она связана с террористической организацией «Аль-Каида», которая запрещена в России.
Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения. Однако власти Могадишо обвиняют в атаках боевиков «Аш-Шабаб».
Теракты резко осудил Генеральный секретарь ООН. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.
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