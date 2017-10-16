Сомалийцы протестуют против взрывов в Могадишо

[жительница Могадишо]:

«То, что произошло – настоящая бойня. Я ни разу не видела такого за последние 27 лет. Это ужасно». [жительница Могадишо]:

«Нашу страну продали, и люди не верят, что страна находится под защитой».

В Могадишо вышли с протестом более двух тысяч сомалийцев, возмущённых произошедшими в субботу терактами. Число погибших уже возросло до 276, примерно 300 человек пострадали.

Первая атака произошла рядом с гостиницей в оживлённом столичном районе Ходан. Взлетел на воздух начинённый взрывчаткой грузовик. Взрыв был такой силы, что здание рухнуло. После этого ещё один взрыв прогремел в районе Медина.

На руинах гостиницы работают спасатели. Сюда же приходят родственники пропавших без вести.

[Табит Абди Мохамед, губернатор региона Бенаадир]:

«Я выразил соболезнования в связи с произошедшим, и мы пообещали жителям Могадишо, что будем работать день и ночь, пока не найдём всех оставшихся в живых под обломками. Час назад мы спасли человека».

Произошедшие теракты стали самыми смертоносными в Сомали за последние десять лет, с тех пор как в стране начала действовать исламистская группировка «Аш-Шабаб». Она связана с террористической организацией «Аль-Каида», которая запрещена в России.

Ни одна из группировок пока не взяла на себя ответственность за нападения. Однако власти Могадишо обвиняют в атаках боевиков «Аш-Шабаб».

Теракты резко осудил Генеральный секретарь ООН. Он также выразил соболезнования родственникам погибших.

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