На выборах президента в Кыргызстане победил преемник президента

В воскресенье в Кыргызстане голосовали за нового президента. Основная гонка велась между бывшим премьер-министром Сооронбаем Жээнбековым, который является преемником нынешнего президента, а также Омурбеком Бабановым. Он тоже был премьер-министром страны, а сегодня возглавляет правоцентристскую партию «Республика-Ата Журт».

Согласно предварительным результатам, победил Сооронбай Жээнбеков, набрав более 54% голосов. За Бабанова проголосовало более 33% избирателей.

Согласно Конституции Кыргызстана, на пост президента можно баллотироваться только на один срок. Аналитики говорят, что избрание Жээнбекова поможет нынешнему президенту Алмазбеку Атамбаеву остаться влиятельной фигурой во власти.

Социал-демократическая партия, в которую входят Жээнбеков и Атамбаев, составляет в парламенте самую большую фракцию. Она также доминирует в коалиционном кабинете министров.

Омурбек Бабанов – нефтяной магнат, которого называют самым состоятельным человеком в Кыргызстане. Его партия формирует вторую по величине фракцию в парламенте. Ранее он обвинил власти в превышении полномочий с целью обеспечить победу Сооронбая Жээнбекова. Это произошло после того, как некоторых сторонников Бабанова обвинили в заговоре с целью переворота и намерении подкупать избирателей.

Киргизы же надеются на перемены.

[жительница Бишкека]:

«Хотелось бы, чтобы пересмотрели детское образование, медицинское лечение и материальное благосостояние населения, потому что, наверное, цены у нас больше, чем зарплата». [жительница Бишкека]:

«Ну, я считаю, что должна быть преемственность власти, должен быть новый кандидат, новая партия должна быть, должны быть перемены».

Несмотря на все различия, оба кандидата говорят, что рассматривают Россию, где работают сотни тысяч киргизов, как своего стратегического партнёра.

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