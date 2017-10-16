Британец изобрёл очиститель воздуха для младенцев в колясках

[Йоси Романо, изобретатель]:

«Когда родилась моя дочь Альма, я повёз её в коляске на Финчли Роуд. Это одна из самых загрязнённых улиц Лондона. Тогда я понял, что коляска находится на том же уровне, что и выхлопные трубы автобусов».

Очиститель воздуха для младенцев создал житель Лондона Йоси Романо. Недавно он стал отцом и заметил, что малыши вдыхают больше вредных веществ, чем взрослые.

Это и побудило огорчённого родителя создать фильтр для прогулок в колясках. Он встроен в мягкий подголовник из ткани, которая задерживает различные мелкие частицы. Внутри находится углеродный фильтр для очистки воздуха от диоксида азота и окиси углерода. Аппарат также оснащён датчиком.

[Йоси Романо, изобретатель]:

«Когда датчик обнаруживает загрязнение, то запускает вентилятор, и тот фильтрует воздух в области дыхания ребёнка».

Фильтр, устраняя вредные частицы, создаёт вокруг головы ребёнка воздушный барьер. Он подаёт полтора литра чистого воздуха каждые десять секунд. Исследования специалистов Университета Суррея показали, что такой фильтр способен снизить загрязнение в области дыхания малыша на 49%. А вот там, где вхолостую работают двигатели машин, воздух намного грязнее. В таких условиях фильтр менее эффективен.

Изобретатель также разработал приложение для смартфонов. Во время прогулки датчик фильтра непрерывно собирает данные об уровне загрязнения и отправляет их на смартфон. Приложение создаёт карту, благодаря которой можно выбрать маршрут с более чистым воздухом.

Теперь Романо ищет спонсоров, чтобы пустить своё изобретение в продажу. В случае успеха его можно будет купить уже в августе будущего года.

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