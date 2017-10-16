Какие города самые опасные и самые безопасные для женщин?

По улицам Лондона женщинам гулять безопаснее всего, а по улицам Каира – наименее безопасно. Таковы данные опроса группы международных экспертов. Они хотели выяснить, в каких мегаполисах прекрасная половина человечества будет ощущать себя лучше всего.

Исследование проводил фонд «Томсон Рейтер» в 19 крупнейших городах мира, в каждом из которых проживает более 10 миллионов человек. Главные вопросы, на которые хотели получить ответ: насколько женщины защищены от сексуального насилия и вредных культурных обычаев, имеют ли они доступ к здравоохранению, трудоустройству и образованию.

На первом месте оказался Лондон. На втором и третьем – Токио и Париж.

[жительница Лондона, приехавшая из ЮАР]:

«Очень много возможностей, что касается здравоохранения, можно получить много бесплатных вещей для женщин. Безопасность – я ощущаю себя здесь намного безопаснее. Я могу идти ночью и не бояться». [жительница Лондона]:

«Возможности, море возможностей. Сейчас я получаю степень магистра, и предоставляется финансовая поддержка. То есть, в независимости от происхождения, можно достичь цели». [жительница Парижа]:

«Ко мне приставали только на словах. Иногда слышала неприятные комментарии. Но я никогда не беспокоилась за физическую безопасность».

Нижнюю строку занял Каир. Также в конце рейтинга оказались Дели и бразильский Сан-Паулу.

[жительница Каира]:

«Должно быть больше возможностей трудоустроиться. Нужно прилагать усилия, чтобы женщины получали права. Не всем женщинам нужно просто выйти замуж». [жительница Каира]:

«Слова, в основном слова, словесные оскорбления». [жительница Дели]:

«До тебя дотрагиваются, на тебя смотрят, тебя преследуют. И это просто менталитет, так воспитывают наших братьев и отцов. Если это не изменить, то ничего не изменится».

К слову, согласно статистике, в 2015 году в Индии происходило четыре изнасилования в час.

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