Храмы Самбор-Прей-Кук – новое туристическое место в Камбоджи

Однако власти и местные жители надеются, что вскоре Самбор-Прей-Кук станет популярной достопримечательностью. 10 июля этого года исторический памятник внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
[Кросоеур Дани, гид]:
«История этих заброшенных храмов очень интересная. Я узнала о них в Интернете и надеюсь, что туристы со всего мира также узнают о них. Сейчас сюда приезжают, в основном, камбоджийцы. Раньше они, и правда, не знали, что здесь есть древние храмы, которым 1400 лет».
После включения в список ЮНЕСКО в Самбор-Прей-Кук сразу стало приезжать больше гостей.
[Сен Тарай, гид]:
«Чем больше туристов, тем больше я зарабатываю. Раньше работы здесь было мало. Если международные СМИ побольше расскажут об этом месте, то надеюсь, в Самбор-Прей-Кук приедет много новых путешественников».
Храмы находятся на территории древнего города Ишанапура. Это одна из бывших столиц царства Ченла. Религиозные сооружения здесь строили вплоть до X века, когда правила уже Кхмерская империя. Её также называют Ангкорская Камбоджа.
[туристка]:
«Камбоджийцы приезжают сюда со всей страны. Думаю, большинство из них узнали об этом месте из СМИ. Я горжусь своими предками, которые построили эти храмы, дожившие до наших дней».
Самбор-Прей-Кук стал третьим объектом Всемирного наследия в Камбоджи. Дату его внесения в список ЮНЕСКО в стране объявили национальным праздником.
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