Лабораторные бриллианты занимают всё большую долю рынка

[Келли Гуд, директор отдела маркетинга лаборатории]:

«Весь состав абсолютно одинаковый. Это настоящий бриллиант. Мы просто воспроизводим в лабораториях происходящее в природе».

Это настоящие бриллианты. Так утверждают в индустрии выращивания алмазов в лабораториях.

Пока индустрия выращивания бриллиантов не очень большая. Но она быстро расширяется. И на бриллиантовом рынке объёмом в 14 миллиардов долларов она становятся всё заметнее.

Лабораторные бриллианты выращивают с использованием чистого углерода. Процесс симулирует то, что происходит в природе, но с ускорением в несколько тысяч лет.

Это лаборатория в Сингапуре. Сначала специалисты отбирают так называемые семена. Потом их помещают в специальную теплицу. Там используется метод химического газофазного осаждения при помощи микроволновой плазмы. На семена слой за слоем напыляется водородный микс. Создаётся алмаз, который затем ограняют и полируют. Процесс занимает от 10 до 12 недель.

Эксперты говорят, что лабораторные бриллианты предоставляют потребителям выбор.

[Келли Гуд, директор отдела маркетинга лаборатории]:

«Наши бриллианты покупают молодые люди, люди, которые собираются пожениться. Это наши потребители».

Лабораторные камни стоят на 30-40% дешевле природных алмазов. При этом они такого же цвета, формы и чистоты.

Отличить их невооружённым глазом почти невозможно, требуется очень мощный микроскоп.

[Дэвид Вейнштейн, геммолог]:

«Если я смотрю на бриллиант и вижу кристаллы перидота, зелёные кристаллы перидота, я сразу понимаю, что этот бриллиант создан не в машине. То есть примеси могут показать происхождение камня. Геммологи смотрят именно на это».

Для простоты определения все лабораторные бриллианты по правилам нужно маркировать лазером. Такие камни производили и раньше. Но теперь технологии позволяют делать бесцветные алмазы всё большего размера. Уже до пяти каратов.

Согласно некоторым прогнозам, к 2020 году лабораторные бриллианты займут 15% рынка. В настоящее время их доля составляет всего 1%.

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