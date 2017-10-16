16 октября 2017
Телеканал NTD

Фестиваль света Signal: Прагу озарили световыми инсталляциями

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Католический костёл в центре Праги стал холстом для художника Яна Нгуемы. Он показал световое шоу под названием «Кариатиды».

[Ян Нгуема, художник]:
«Хочу, чтобы у людей горели глаза, чтобы их это трогало. Я создаю поэзию и красоту».

Это шоу прошло в рамках четырёхдневного фестиваля света Signal, который ежегодно проходит в Праге. В этот раз световые инсталляции показали 20 художников из разных стран мира.

Причём распределили их по всему городу. Сюрпризы поджидают посетителей в парках, на мощённых улицах и во многих других местах.

В некоторых случаях зрители становятся частью инсталляций. Например, здесь световая конструкция реагирует на звуки пианино.

[Мартин Пошта, организатор фестиваля]:
«Это инсталляция, интерактивная инсталляция, которая включает большое сердце и пианино под ним. Когда вы играете на пианино, сердце загорается. То есть за каждой работой стоит глубокий смысл».

По данным Министерства туризма Чешской Республики, этот фестиваль света стал самым посещаемым культурным мероприятием в стране. Как ожидается, за четыре дня на инсталляции смогут полюбоваться около полумиллиона человек.
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