17 октября 2017
Телеканал NTD

ЕС обещает сохранить ядерное соглашение с Ираном

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Европейский союз пообещал отстоять ядерное соглашение с Ираном 2015 года. Такое заявление сделали после того, как в минувшую пятницу президент США Дональд Трамп отказался подписать документ, удостоверяющий, что Тегеран выполняет обязательства по соглашению.

Ранее президент дважды ставил свою подпись под документом. Если он не сделает этого до следующего воскресенья, то Конгресс в течение двух месяцев должен будет рассмотреть вопрос о возобновлении санкций в отношении Ирана. В случае положительного решения США автоматически выйдут из договора.

Германия, Франция и Великобритания предупреждают Вашингтон, что ослабление договора может поставить под угрозу мир на Ближнем Востоке.

В понедельник состоялась встреча за закрытыми дверями, которую провела Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини. На ней присутствовали главы МИД 28 стран-членов блока. Они обсудили свои дальнейшие шаги, а также программу баллистических испытаний Ирана.

Некоторые министры выразили обеспокоенность в связи с испытанием ракет, а также вмешательством Ирана в конфликты в Сирии и Йемене. Однако все единогласно заявили, что хотят спасти договор.

По мнению Вашингтона, соглашение нужно реформировать. В первую очередь, из него нужно убрать пункты, которые снимают ограничения на ядерную программу Ирана с 2025 года. Кроме того, необходимо наложить финансовые санкции на Корпус стражей исламской революции, который Трамп называет «террористическим подразделением иранского президента».

Белый дом хочет ограничить и программу разработки баллистических ракет Тегерана, которую договор не охватил.

На встрече в Люксембурге министры иностранных дел стран-членов ЕС также должны утвердить новый пакет экономических санкций в отношении Северной Кореи в ответ на её ядерное испытание. Она провела его в прошлом месяце.
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