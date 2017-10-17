Снова в строю: легендарные Volkswagen «жук» заменили такси в Мексике

На выручку жителям района пришли владельцы стареньких «жуков». Всего за один доллар они готовы довезти клиента до нужного места.
[местный житель]:
«Это альтернатива, потому что власти не могут предоставить такую услугу, это за рамками их возможностей. Так что водители «жуков» –
молодцы».
В середине прошлого века эти компактные машинки были на пике популярности во всей Америке, в том числе – и в Мексике.
[Родольфо Мартинес Мендоса, водитель]:
«Это боевая машина. Ей не нужно много бензина, запчасти дешёвые, и ремонтировать легче лёгкого».
Таких «жуков» здесь насчитывается не менее двух с половиной тысяч. Владельцы объединились в своеобразный таксопарк, правда, нелегальный. Но местные власти закрывают глаза на незаконный бизнес.
[Рубен Чаваррия, представитель администрации района]:
«Они удовлетворяют эту потребность. Общественного транспорта нет, и трудно найти ему замену, потому что этот район очень небезопасный и дороги неподходящие».
Водители «жуков» возят клиентов примерно по десять часов в день и зарабатывают до 150 долларов в неделю.
Volkswagen Beetle выпускался немецкой компанией из Вольфсбурга с 1938 по 2003 годы. Двигатель машины расположен в задней части. Автомобиль оснащён полным приводом. По всему миру было продано более 21 миллиона «жуков».
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