Снова в строю: легендарные Volkswagen «жук» заменили такси в Мексике

Добро пожаловать в страну «жуков». Легендарные Volkswagen Beetle уверенно едут по узким улочкам одного из районов Мехико. Общественный транспорт здесь не ходит, а таксисты объезжают это место стороной из-за его небезопасности.

На выручку жителям района пришли владельцы стареньких «жуков». Всего за один доллар они готовы довезти клиента до нужного места.

[местный житель]:

«Это альтернатива, потому что власти не могут предоставить такую услугу, это за рамками их возможностей. Так что водители «жуков» –

молодцы».

В середине прошлого века эти компактные машинки были на пике популярности во всей Америке, в том числе – и в Мексике.

[Родольфо Мартинес Мендоса, водитель]:

«Это боевая машина. Ей не нужно много бензина, запчасти дешёвые, и ремонтировать легче лёгкого».

Таких «жуков» здесь насчитывается не менее двух с половиной тысяч. Владельцы объединились в своеобразный таксопарк, правда, нелегальный. Но местные власти закрывают глаза на незаконный бизнес.

[Рубен Чаваррия, представитель администрации района]:

«Они удовлетворяют эту потребность. Общественного транспорта нет, и трудно найти ему замену, потому что этот район очень небезопасный и дороги неподходящие».

Водители «жуков» возят клиентов примерно по десять часов в день и зарабатывают до 150 долларов в неделю.

Volkswagen Beetle выпускался немецкой компанией из Вольфсбурга с 1938 по 2003 годы. Двигатель машины расположен в задней части. Автомобиль оснащён полным приводом. По всему миру было продано более 21 миллиона «жуков».

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