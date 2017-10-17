В СПЧ ООН избрали Конго, где нарушают права человека

[Сача Серхио Ллоренти Солис, посол Боливии при ООН]:

«15 государств вошли в Совет по правам человека на трёхлетний срок, который начнётся 1 января 2018 года. Это Афганистан, Ангола, Австралия, Чили, Демократическая Республика Конго, Мексика, Непал, Нигерия, Пакистан, Перу, Катар, Сенегал, Словакия, Испания и Украина».

В Генеральной Ассамблее ООН избрали 15 новых членов Совета по правам человека. В голосовании участвовали 193 представителя главного органа ООН.

Словакия и Украина избраны на два места от группы восточноевропейских стран. От западноевропейских и других государств в Совет вошли Испания и Австралия. Латинскую Америку и Карибский бассейн будут представлять Мексика, Перу и Чили. От азиатского региона избраны Катар, Афганистан, Непал и Пакистан. От африканских стран – Ангола, Сенегал, Нигерия и Демократическая Республика Конго.

Прошедшие выборы раскритиковали правительства некоторых западных стран, а также – международные правозащитные организации. По их мнению, в Совет вошли несколько государств, не соблюдающих права человека.

Наибольшее возмущение вызвало избрание в орган ООН Демократической Республики Конго, где права человека нарушаются очень серьёзно. В декабре прошлого года президент Жозеф Кабила отказался покидать пост после окончания срока. По всей стране вспыхнули протесты. Правительство начало блокировать социальные сети и применять насилие. В результате погибли десятки человек.

Постоянный представитель Великобритании при ООН Мэтью Райкрофт написал на своей страничке в Twitter: «Политические репрессии, нападения на граждан, массовые захоронения. Учитывая произошедшее в ДРК в прошлом году, её избрание в Совет по правам человека – весьма печальный факт».

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что избрание ДРК в Совет по правам человека подорвало авторитет этого органа. По её словам, страны, сами масштабно нарушающие права человека, не должны быть допущены к защите прав других людей.

Совет по правам человека – это вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. В его состав входят 47 членов. Ни один из них не может занимать место в Совете более двух сроков подряд.

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